Україна могла б врятувати повноцінний локдаун.
Дивися повний текст Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, - Фурса.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 11:39
Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, - Фурса.
Додано: Нед 29 лис, 2020 11:43
Гениально!....
Т.е. и этот эксперт из секты клянчащих ..... недо.... экономистов
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