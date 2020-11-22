Україна могла б врятувати повноцінний локдаун.
Дивися повний текст Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, - Фурса.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 11:39
Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, - Фурса.
Додано: Нед 29 лис, 2020 11:43
Гениально!....
Т.е. и этот эксперт из секты клянчащих ..... недо.... экономистов
Додано: Нед 29 лис, 2020 12:10
Этот мвф нужно гнать мокрыми тряпками.
Вчера ярмарки по всему Киеву во всю. На Сабурова раньше ярмарки проводились по обе обочины трассы. Вчера выстроили палатки так что заняли только половину трассы. Правильно. Чем больше плотность людей на квадратный метр тем меньше заразится. Вот такая логика у имбицилов.
Ярмарки во всю, но на Фестивальном все палатки закрыты. На Фестивальном табу торговать на свежем воздухе
Как по мне то это ущемление и геноцид предпринимателей
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