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Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лис, 2020 11:39
Пропонуємо до обговорення:
Україна могла б врятувати повноцінний локдаун.
Дивися повний текст Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, - Фурса
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R2
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Додано: Нед 29 лис, 2020 11:43
Гениально!....
Т.е. и этот эксперт из секты клянчащих ..... недо.... экономистов
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svetoch-10
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Додано: Нед 29 лис, 2020 12:10
Этот мвф нужно гнать мокрыми тряпками.
Вчера ярмарки по всему Киеву во всю. На Сабурова раньше ярмарки проводились по обе обочины трассы. Вчера выстроили палатки так что заняли только половину трассы. Правильно. Чем больше плотность людей на квадратный метр тем меньше заразится. Вот такая логика у имбицилов.
Ярмарки во всю, но на Фестивальном все палатки закрыты. На Фестивальном табу торговать на свежем воздухе
Как по мне то это ущемление и геноцид предпринимателей
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p_a_l
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Додано: Нед 29 лис, 2020 13:43
p_a_l не знаю що у вас там за бізнес, але в економіці ви точно нуль. Якщо мвф не дасть Україні новий транш, нам усім капут, дол по 50-100, тотальна інфляція, повне зубожіння населення, відкат у середину 90тих. Не пишіть про те, в чому зовсім не розумієтесь. Вже Зе-ідіот перед виборами кричав, що нам не потрібні кредити (думаю, ви за нього голосували, у вас типпове ЗЕ-мислення), тепер йому пояснили, і сидить пересрашено у своїй конурі. Я також не прихильник кредитів, але Україні без дешевих кредитів не вижити, а МВФ - це якраз дешеві кредити і контроль використання від корупційних схем, на відміну від інших.
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halyapet
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Додано: Нед 29 лис, 2020 13:52
p_a_l написав:
Этот мвф нужно гнать мокрыми тряпками.
Вчера ярмарки по всему Киеву во всю. На Сабурова раньше ярмарки проводились по обе обочины трассы. Вчера выстроили палатки так что заняли только половину трассы. Правильно. Чем больше плотность людей на квадратный метр тем меньше заразится. Вот такая логика у имбицилов.
Ярмарки во всю, но на Фестивальном все палатки закрыты. На Фестивальном табу торговать на свежем воздухе
Как по мне то это ущемление и геноцид предпринимателей
Базари на проїзжій частині взагалі потрібно заборонити.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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unicdima
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Додано: Нед 29 лис, 2020 13:57
halyapet написав:p_a_l
не знаю що у вас там за бізнес, але в економіці ви точно нуль. Якщо мвф не дасть Україні новий транш, нам усім капут, дол по 50-100, тотальна інфляція, повне зубожіння населення, відкат у середину 90тих. Не пишіть про те, в чому зовсім не розумієтесь. Вже Зе-ідіот перед виборами кричав, що нам не потрібні кредити (думаю, ви за нього голосували, у вас типпове ЗЕ-мислення), тепер йому пояснили, і сидить пересрашено у своїй конурі. Я також не прихильник кредитів, але Україні без дешевих кредитів не вижити, а МВФ - це якраз дешеві кредити і контроль використання від корупційних схем, на відміну від інших.
Вам особисто як допоможе транш МВФ? Хочете загнати в кабалу наших дітей? Як збираєтесь віддавати і коли?
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BIGor
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Додано: Нед 29 лис, 2020 14:04
BIGor написав: halyapet написав:p_a_l
не знаю що у вас там за бізнес, але в економіці ви точно нуль. Якщо мвф не дасть Україні новий транш, нам усім капут, дол по 50-100, тотальна інфляція, повне зубожіння населення, відкат у середину 90тих. Не пишіть про те, в чому зовсім не розумієтесь. Вже Зе-ідіот перед виборами кричав, що нам не потрібні кредити (думаю, ви за нього голосували, у вас типпове ЗЕ-мислення), тепер йому пояснили, і сидить пересрашено у своїй конурі. Я також не прихильник кредитів, але Україні без дешевих кредитів не вижити, а МВФ - це якраз дешеві кредити і контроль використання від корупційних схем, на відміну від інших.
Вам особисто як допоможе транш МВФ? Хочете загнати в кабалу наших дітей? Як збираєтесь віддавати і коли?
Ви вже загнали Україну в кабалу, дякуйте Юулі за дешевий газ, Йанику за патріотизм, Кучмі за многовекторність. Подивіться хто набрав ці борги.
У вас регистрация з 2010 року, забули як Нацбанк зливав по 1 млрд. уе за місяць?
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equinox
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Додано: Нед 29 лис, 2020 14:18
equinox написав: BIGor написав:
Вам особисто як допоможе транш МВФ? Хочете загнати в кабалу наших дітей? Як збираєтесь віддавати і коли?
Ви вже загнали Україну в кабалу, дякуйте Юулі за дешевий газ, Йанику за патріотизм, Кучмі за многовекторність. Подивіться хто набрав ці борги.
У вас регистрация з 2010 року, забули як Нацбанк зливав по 1 млрд. уе за місяць?
Ваша очередь пришла деребанить холопов ?
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moldashavanin
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