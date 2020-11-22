Україна могла б врятувати повноцінний локдаун.
Дивися повний текст Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, - Фурса.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лис, 2020 11:39
Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, - Фурса.
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:43
p_a_l не знаю що у вас там за бізнес, але в економіці ви точно нуль. Якщо мвф не дасть Україні новий транш, нам усім капут, дол по 50-100, тотальна інфляція, повне зубожіння населення, відкат у середину 90тих. Не пишіть про те, в чому зовсім не розумієтесь. Вже Зе-ідіот перед виборами кричав, що нам не потрібні кредити (думаю, ви за нього голосували, у вас типпове ЗЕ-мислення), тепер йому пояснили, і сидить пересрашено у своїй конурі. Я також не прихильник кредитів, але Україні без дешевих кредитів не вижити, а МВФ - це якраз дешеві кредити і контроль використання від корупційних схем, на відміну від інших.
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:52
Базари на проїзжій частині взагалі потрібно заборонити.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
|