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Повноцінний локдаун може врятувати
Україну, але є умова,...

Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 11:39

Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,...

Пропонуємо до обговорення:
Україна могла б врятувати повноцінний локдаун.

Дивися повний текст Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, - Фурса.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:43

p_a_l не знаю що у вас там за бізнес, але в економіці ви точно нуль. Якщо мвф не дасть Україні новий транш, нам усім капут, дол по 50-100, тотальна інфляція, повне зубожіння населення, відкат у середину 90тих. Не пишіть про те, в чому зовсім не розумієтесь. Вже Зе-ідіот перед виборами кричав, що нам не потрібні кредити (думаю, ви за нього голосували, у вас типпове ЗЕ-мислення), тепер йому пояснили, і сидить пересрашено у своїй конурі. Я також не прихильник кредитів, але Україні без дешевих кредитів не вижити, а МВФ - це якраз дешеві кредити і контроль використання від корупційних схем, на відміну від інших.
halyapet
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 13:52

  p_a_l написав:Этот мвф нужно гнать мокрыми тряпками.
Вчера ярмарки по всему Киеву во всю. На Сабурова раньше ярмарки проводились по обе обочины трассы. Вчера выстроили палатки так что заняли только половину трассы. Правильно. Чем больше плотность людей на квадратный метр тем меньше заразится. Вот такая логика у имбицилов.
Ярмарки во всю, но на Фестивальном все палатки закрыты. На Фестивальном табу торговать на свежем воздухе
Как по мне то это ущемление и геноцид предпринимателей

Базари на проїзжій частині взагалі потрібно заборонити.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:47

а раньше говорили,что кредиты МВФ это зло и кабала:))))
rytton
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:47

unicdima Так это базары вдоль дорог так испортили баланс госбюджета!? Конечно нужно разгонять их водометами и тогда дефицит бюджета сбалансируется, однозначно плюсую
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 18:57

  halyapet написав:p_a_l не знаю що у вас там за бізнес, але в економіці ви точно нуль. Якщо мвф не дасть Україні новий транш, нам усім капут, дол по 50-100, тотальна інфляція, повне зубожіння населення, відкат у середину 90тих. Не пишіть про те, в чому зовсім не розумієтесь....

садись 2.... иди учить уроки. Страна в этом безкредитном состоянии и с курсом 28-30 может еще год провести, пока глобалы не решат какой будет для страны курс. Если они решат то курс 100 будет завтра, так что расслабтесь. Тенге, Рубль, Гривна - это перекрашенные доллары США с назначенными курсами через систему подконтрольных центробанков. А доллар пока пикирует вниз и "независимые :)" валюты вместе с ним. Так что пока там не наступит разворот по баксу - не дождетесь курса и 30 хоть и вся страна будет жить с пустым бюджетом.
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:32

  halyapet написав:Якщо мвф не дасть Україні новий транш, нам усім капут, дол по 50-100, тотальна інфляція, повне зубожіння населення, відкат у середину 90тих. Не пишіть про те, в чому зовсім не розумієтесь.


Якщо МВФ дасть Україні новий кредит, нам усім повний капут, тотальна інфляція, повне зубожіння населення, відкат у середину 90тих.
Амвросий
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