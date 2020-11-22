Україна могла б врятувати повноцінний локдаун.
Дивися повний текст Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, - Фурса.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 11:39
Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, - Фурса.
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:43
p_a_l не знаю що у вас там за бізнес, але в економіці ви точно нуль. Якщо мвф не дасть Україні новий транш, нам усім капут, дол по 50-100, тотальна інфляція, повне зубожіння населення, відкат у середину 90тих. Не пишіть про те, в чому зовсім не розумієтесь. Вже Зе-ідіот перед виборами кричав, що нам не потрібні кредити (думаю, ви за нього голосували, у вас типпове ЗЕ-мислення), тепер йому пояснили, і сидить пересрашено у своїй конурі. Я також не прихильник кредитів, але Україні без дешевих кредитів не вижити, а МВФ - це якраз дешеві кредити і контроль використання від корупційних схем, на відміну від інших.
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:52
Базари на проїзжій частині взагалі потрібно заборонити.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 29 лис, 2020 18:47
unicdima Так это базары вдоль дорог так испортили баланс госбюджета!? Конечно нужно разгонять их водометами и тогда дефицит бюджета сбалансируется, однозначно плюсую
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Нед 29 лис, 2020 18:57
садись 2.... иди учить уроки. Страна в этом безкредитном состоянии и с курсом 28-30 может еще год провести, пока глобалы не решат какой будет для страны курс. Если они решат то курс 100 будет завтра, так что расслабтесь. Тенге, Рубль, Гривна - это перекрашенные доллары США с назначенными курсами через систему подконтрольных центробанков. А доллар пока пикирует вниз и "независимые " валюты вместе с ним. Так что пока там не наступит разворот по баксу - не дождетесь курса и 30 хоть и вся страна будет жить с пустым бюджетом.
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Нед 29 лис, 2020 19:32
То є так, але якщо МВФ дасть Україні новий кредит, нам усім подвійний капут, подвійна тотальна інфляція, подвійне повне зубожіння населення та подвійний відкат у середину 90тих. Так навіщо нам ота подвійна халепа?
Невже ви не розумієте, що новий кредит піде на фінансування корупції та інфляції, а віддавати тіло цього кредиту з відсотками будуть за ваш кошт?
В уряді грошей кури не клюють, вони не знають вже куди їх дівати, наприклад:
- підвищують витрати на офіс президента на 40%,
- підвищують видатки на Верховну Раду на 25%,
- підвищують посадови оклади усіх категорій державних службовців з 1 січня 2021 року.
То є індикатором надмірного надлишку коштів в держбюджеті. То навіщо ще й новий кредит під кабальні умови? Або ви так жартуєте?
Додано: Нед 29 лис, 2020 20:24
Перепрошую, ненько - быль ніж згоден, але це тушіння вогнища долларами.
_ Воно буде горіте ще яскравіше! Дивіться:
Можу запропонувати 10 гривень - на Автобус, щоб виїхав з Києва, "батьку української демократії".
Швондєров та Шарікових нема куди подіти, а працювати - нема кому - Парадокс?
Острова собі купляють, маєтки стародавні, .....по усьому світові, а "грошей нема"!
Робітники мільонами за рік вимушені тікати - а робити нема кому та ніде.
Парадокс?
Чи красти треба менше?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 29 лис, 2020 20:55
Ви ж бачите, що Вам запропонували "Слуги"
- Не працювати, а вигравати у їхньому казіно.
- Не надриватися на роботі, а ЗАРОБЛЯТИ повією.
- Потурбуйтеся у них за таксу? А Ви печетеся.
- Але поки ВАС "мають", вже, як гарячі пиріжки розлетівся "Укрспирт", порти, Заводи, шахти, Земля,....
Собак у бабусь на продаж відбирали!
Тих хто боронив Землю України - розігнали(РОЗВЕЛИ)
А Ви краще стали жити?
Бо у них вже злиденне життя закінчилося.
Коли Ви є Чесною Людиною з України - то... цю Країну, що колись звалася Україна давно продали, для Людини єдине це втеча.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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