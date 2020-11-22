Україна могла б врятувати повноцінний локдаун.
Дивися повний текст Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, - Фурса.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 11:39
Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова, - Фурса.
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:43
p_a_l не знаю що у вас там за бізнес, але в економіці ви точно нуль. Якщо мвф не дасть Україні новий транш, нам усім капут, дол по 50-100, тотальна інфляція, повне зубожіння населення, відкат у середину 90тих. Не пишіть про те, в чому зовсім не розумієтесь. Вже Зе-ідіот перед виборами кричав, що нам не потрібні кредити (думаю, ви за нього голосували, у вас типпове ЗЕ-мислення), тепер йому пояснили, і сидить пересрашено у своїй конурі. Я також не прихильник кредитів, але Україні без дешевих кредитів не вижити, а МВФ - це якраз дешеві кредити і контроль використання від корупційних схем, на відміну від інших.
Додано: Нед 29 лис, 2020 13:52
Базари на проїзжій частині взагалі потрібно заборонити.
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Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 29 лис, 2020 18:47
unicdima Так это базары вдоль дорог так испортили баланс госбюджета!? Конечно нужно разгонять их водометами и тогда дефицит бюджета сбалансируется, однозначно плюсую
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Нед 29 лис, 2020 18:57
садись 2.... иди учить уроки. Страна в этом безкредитном состоянии и с курсом 28-30 может еще год провести, пока глобалы не решат какой будет для страны курс. Если они решат то курс 100 будет завтра, так что расслабтесь. Тенге, Рубль, Гривна - это перекрашенные доллары США с назначенными курсами через систему подконтрольных центробанков. А доллар пока пикирует вниз и "независимые " валюты вместе с ним. Так что пока там не наступит разворот по баксу - не дождетесь курса и 30 хоть и вся страна будет жить с пустым бюджетом.
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Нед 29 лис, 2020 19:32
То є так, але якщо МВФ дасть Україні новий кредит, нам усім подвійний капут, подвійна тотальна інфляція, подвійне повне зубожіння населення та подвійний відкат у середину 90тих. Так навіщо нам ота подвійна халепа?
Невже ви не розумієте, що новий кредит піде на фінансування корупції та інфляції, а віддавати тіло цього кредиту з відсотками будуть за ваш кошт?
В уряді грошей кури не клюють, вони не знають вже куди їх дівати, наприклад:
- підвищують витрати на офіс президента на 40%,
- підвищують видатки на Верховну Раду на 25%,
- підвищують посадови оклади усіх категорій державних службовців з 1 січня 2021 року.
То є індикатором надмірного надлишку коштів в держбюджеті. То навіщо ще й новий кредит під кабальні умови? Або ви так жартуєте?
Додано: Нед 29 лис, 2020 21:59
это не перекрашенные доллары а комиксы - пародии на них. Что значит бескредитном ? Делаем ставки по овгз 15-17% (какими они кстати и должны быть) и в страну широкой рекой потечёт валюта. На выходе дополнительно можно кинуть нерезов с курсом. Зачем девальвировать гривну сейчас? Логичнее привлечь ещё 10-15 ярдов а девал перенести на потом... кто не успел тот опоздал.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:35
Только вот желающих давать кредит на таких условиях нет. А те кто дают, заберут назад тело кредита и проценты по такому курсу, который им нужен. Их кинуть не получится. И заплатит за это пересичный, в виде высокой инфляции и высоких налогов. Спрашивается - зачем это нужно, если выиграет от этого только кредитор?
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