Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,...

Додано: Нед 29 лис, 2020 18:47

unicdima Так это базары вдоль дорог так испортили баланс госбюджета!? Конечно нужно разгонять их водометами и тогда дефицит бюджета сбалансируется, однозначно плюсую

Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.