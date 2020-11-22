Повноцінний локдаун може врятувати Україну, але є умова,...

Додано: Нед 29 лис, 2020 22:35

vitaliian написав: Делаем ставки по овгз 15-17% (какими они кстати и должны быть) и в страну широкой рекой потечёт валюта. На выходе дополнительно можно кинуть нерезов с курсом. Зачем девальвировать гривну сейчас? Логичнее привлечь ещё 10-15 ярдов а девал перенести на потом... кто не успел тот опоздал. Делаем ставки по овгз 15-17% (какими они кстати и должны быть) и в страну широкой рекой потечёт валюта. На выходе дополнительно можно кинуть нерезов с курсом. Зачем девальвировать гривну сейчас? Логичнее привлечь ещё 10-15 ярдов а девал перенести на потом... кто не успел тот опоздал.

Только вот желающих давать кредит на таких условиях нет. Те кто дают, заберут назад тело кредита и проценты по такому курсу, который им нужен. Их кинуть не получится - даже не надейтесь. Потому что условием транша будет обеспечение гарантий возврата в виде повышения налогов и цен. И заплатит за это пересичный, в виде высокой инфляции и налогов. Вас последний год ничему не научил?Спрашивается - зачем это нужно? Выиграет от этого только кредитор. Вы от этого кредита ничего кроме более высоких цен в магазинах и более высоких налогов не получите.Цена на доллар будет низкой, но только до момента возврата этого кредита. И в момент возврата скаканет гораздо больше, чем если кредит не брать. Вы-же это понимаете?Кредит абсолютно ничем помочь не сможет в данной ситуации, только усилит силу шока во время кризиса. И выплачивать прийдется гораздо больше.И это все в условиях, когда в бюджете денег куры не клюют, правительство уже не знает куда эти деньги девать. Даже депозиты людей им уже не нужны.