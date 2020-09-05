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Microsoft спростить видалення
файлів у Windows 10, які...

Microsoft спростить видалення файлів у Windows 10, які...
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:22

Microsoft спростить видалення файлів у Windows 10, які...

Пропонуємо до обговорення:
За замовчуванням Windows 10 не дозволяє видаляти, переміщати або перейменовувати файли, відкриті в інших додатках. Для зміни заблокованих файлів користувачеві необхідно ідентифікувати і закрити програму, що їх використовує. Визначити такий додаток не завжди легко, але Microsoft має намір спростити цей процес, додавши відповідний інструмент в набір утиліт PowerToys.

Дивися повний текст Microsoft спростить видалення файлів у Windows 10, які заблоковані «Провідником».
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:22

Користуйтеся Linux - там такої проблеми немає в принципі.
Sergius
 
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