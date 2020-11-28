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МАЗ представив електричну
вантажівку (фото)

МАЗ представив електричну вантажівку (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:30

МАЗ представив електричну вантажівку (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Як стало відомо "SpecMachinery.com.ua":http://specmachinery.com.ua/ua/news/trucks/5433-maz-predstavyv-elektrychnu-vantazhivku, білоруський виробник створив модель 4381 Е0, яка за повної маси 12,5 т бере на борт до 5,7 т вантажу.

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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:31

100 км - это вообще ни о чём для коммерческого транспорта, загрузился - и сразу на заправку )
yalta1965
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