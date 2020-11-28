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МАЗ представив електричну вантажівку (фото)
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Додано: Нед 29 лис, 2020 15:30
Пропонуємо до обговорення:
Як стало відомо "SpecMachinery.com.ua":http://specmachinery.com.ua/ua/news/trucks/5433-maz-predstavyv-elektrychnu-vantazhivku, білоруський виробник створив модель 4381 Е0, яка за повної маси 12,5 т бере на борт до 5,7 т вантажу.
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R2
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Додано: Нед 29 лис, 2020 15:31
100 км - это вообще ни о чём для коммерческого транспорта, загрузился - и сразу на заправку )
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yalta1965
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Додано: Нед 29 лис, 2020 17:10
yalta1965 написав:
100 км - это вообще ни о чём для коммерческого транспорта, загрузился - и сразу на заправку )
Маловато, но для развозки по городу сойдет.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 29 лис, 2020 23:58
yalta1965 написав:
100 км - это вообще ни о чём для коммерческого транспорта, загрузился - и сразу на заправку )
Это разводная машина. Она больше стоит, чем ездит. А пока стоит на разгрузке/погрузке, можно и подзарядить
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Пон 30 лис, 2020 15:22
Що вони можуть зробити якщо вся кабіна вкрадена від старого MAN
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suvaloandriy
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Додано: Пон 30 лис, 2020 22:23
Gastarbaiter написав:
Маловато, но для развозки по городу сойдет.
Не сойдет.. там написано ДО
100 а не 100 км.Зимой по снегу + трата энергии на обогрев кабины и АКБ.. если 50 проедет.....ни о чем. Например Tesla Semi на одном заряде аккумулятора он может проехать до 800 километров.
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Джон
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