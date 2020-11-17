Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.
Дивися повний текст В МВС розповіли, як передати, перезакріпити свій номерний знак.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лис, 2020 15:45
В МВС розповіли, як передати, перезакріпити свій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В МВС розповіли, як передати, перезакріпити свій номерний знак.
Додано: Нед 29 лис, 2020 15:46
передать при продаже/перерегистрации свой номерной знак другому лицу невозможно
А вот это напрасно. Сделайте такую услугу, пусть даже с адекватной стоимостью. И народ ею воспользуется. А денежка пойдёт в бюджет страны.
|