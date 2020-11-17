Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.
Дивися повний текст В МВС розповіли, як передати, перезакріпити свій номерний знак.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 15:45
В МВС розповіли, як передати, перезакріпити свій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В МВС розповіли, як передати, перезакріпити свій номерний знак.
Додано: Нед 29 лис, 2020 15:46
передать при продаже/перерегистрации свой номерной знак другому лицу невозможно
А вот это напрасно. Сделайте такую услугу, пусть даже с адекватной стоимостью. И народ ею воспользуется. А денежка пойдёт в бюджет страны.
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:34
Я не понимаю почему нельзу передать номер другому человеку ? В чём прикол ? Какая разница на ком будет висеть номер ? Почему сохранить номер можно за собой а передать нельзя , ведь я его уже купил и это можно сказать мои номера , я за них заплатил стока сколька они стоили , а продать не продать другому или подарить это уже мое желание , в этой стране все черещ ж*** делаетса даже такие элементарные вещи преврашяют в д....
Додано: Пон 30 лис, 2020 10:37
Приведу пример. Продал 15-летнее авто, номера уже не нового образца, за их хранение несколько грн в день, что скажем за 2 месяца уже будет стоить дороже приобретения новых номеров. Эта услуга полный развод для лохов.
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:56
Но если у вас красивые номера, которые вы хотите сохранить за собой, то придется переплачивать. Как с номерами мобильных операторов - если вам все-равно какой номер, купите стартовый пакет за 50-100грн. Если хотите красивый-запоминающийся, то придется выложить за них тысячи гривен.
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