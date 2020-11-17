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В МВС розповіли, як передати,
перезакріпити свій...

В МВС розповіли, як передати, перезакріпити свій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:45

В МВС розповіли, як передати, перезакріпити свій...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.

Дивися повний текст В МВС розповіли, як передати, перезакріпити свій номерний знак.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:46

передать при продаже/перерегистрации свой номерной знак другому лицу невозможно

А вот это напрасно. Сделайте такую услугу, пусть даже с адекватной стоимостью. И народ ею воспользуется. А денежка пойдёт в бюджет страны.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:34

Я не понимаю почему нельзу передать номер другому человеку ? В чём прикол ? Какая разница на ком будет висеть номер ? Почему сохранить номер можно за собой а передать нельзя , ведь я его уже купил и это можно сказать мои номера , я за них заплатил стока сколька они стоили , а продать не продать другому или подарить это уже мое желание , в этой стране все черещ ж*** делаетса даже такие элементарные вещи преврашяют в д....
vasa32378
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:37

Приведу пример. Продал 15-летнее авто, номера уже не нового образца, за их хранение несколько грн в день, что скажем за 2 месяца уже будет стоить дороже приобретения новых номеров. Эта услуга полный развод для лохов.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:56

  agcsc написав:Приведу пример. Продал 15-летнее авто, номера уже не нового образца, за их хранение несколько грн в день, что скажем за 2 месяца уже будет стоить дороже приобретения новых номеров. Эта услуга полный развод для лохов.

Но если у вас красивые номера, которые вы хотите сохранить за собой, то придется переплачивать. Как с номерами мобильных операторов - если вам все-равно какой номер, купите стартовый пакет за 50-100грн. Если хотите красивый-запоминающийся, то придется выложить за них тысячи гривен.
Евгений Н.
 
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