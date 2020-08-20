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Як заощадити на опаленні

Як заощадити на опаленні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 20:28

Як заощадити на опаленні

Пропонуємо до обговорення:
З літа 2020 року в Україні запрацював ринок газу.

Дивися повний текст Як заощадити на опаленні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 20:28

Верховный суд таки ввел запрет на отключение от центрального отопления ... что еще можно сказать ? с одной стороны верно , что бы хитрые умники не грелись за чужой счет от своих соседей снизу сверху и с боку. С другой стороны ... ну надо какой-то компромис . Давайте разных поставщиков тепла в батареии что ли .... Давайте заставим теплоэенерго провезти модернизацию поставить тепловые пункты - то есть автоматизировать подачу тепла, поквартирный учет и еще что либо .... А так монополия и ничего не сделаешь ...
yama
 
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