Компанія Bugatti представила спеціальне видання Chiron Sport, присвячене знаменитим гонщикам початку минулого століття і їх тісному зв'язку з авіацією.
Дивися повний текст Bugatti представила «авіаційний» Chiron Sport (фото).
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Додано: Нед 29 лис, 2020 20:37
Bugatti представила «авіаційний» Chiron Sport (фото)
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Дивися повний текст Bugatti представила «авіаційний» Chiron Sport (фото).
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