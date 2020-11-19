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Гендиректор PayPal розповів, що станеться з Bitcoin у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 лис, 2020 22:37
Пропонуємо до обговорення:
Варіантів застосування Bitcoin згодом буде все більше, а цінність першої криптовалюта в перспективі лише зросте. Таку думку в інтерв'ю CNBC вчора висловив глава PayPal Ден Шульман, передає Banker.ua.
Дивися повний текст Гендиректор PayPal розповів, що станеться з Bitcoin у майбутньому
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