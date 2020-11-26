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Скільки коштують ПЛР-тести
в лабораторіях Києва...

Скільки коштують ПЛР-тести в лабораторіях Києва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 00:21

Скільки коштують ПЛР-тести в лабораторіях Києва...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок лабораторного тестування став одним з найбільш зростаючих в Україні та світі в 2020 році.

Дивися повний текст Скільки коштують ПЛР-тести в лабораторіях Києва (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 00:21

https://www.csdlab.ua/covid-19/zdati-pl ... u-borispil - раджу додати в таблицю інформацію, біля терміналу Б аеропорту Бориспіль - цілодобовий прийом, ПЛР 1500 грн, результат на email протягом 6 годин. Черг особливих нема.
lerook
 
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