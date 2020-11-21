У наступному році в уряді планують підвищувати пенсії в кілька етапів
Дивися повний текст Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 00:57
Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж
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Дивися повний текст Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж.
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