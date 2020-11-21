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Кому підвищать пенсії в
2021 році: як докупити стаж

Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 00:57

Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж

Пропонуємо до обговорення:
У наступному році в уряді планують підвищувати пенсії в кілька етапів

Дивися повний текст Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 00:57

Чому мені потрібно 35 років для підняття пенсійної виплати,я заробив свій стаж ще до 1992 року, коли потрібно було мати стаж 25 років в мене 31,я інвалід 1ї групи,коли всім піднімають пенсію, а мені ні бо немає 35 років, а якщо добавляють то копійки.
.Поможіт розібратись.
1401vasilliy
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