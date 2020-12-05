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Кому підвищать пенсії в
2021 році: як докупити стаж

Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 00:57

Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж

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У наступному році в уряді планують підвищувати пенсії в кілька етапів

Дивися повний текст Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 00:57

Чому мені потрібно 35 років для підняття пенсійної виплати,я заробив свій стаж ще до 1992 року, коли потрібно було мати стаж 25 років в мене 31,я інвалід 1ї групи,коли всім піднімають пенсію, а мені ні бо немає 35 років, а якщо добавляють то копійки.
.Поможіт розібратись.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:29

Re: Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж

Мне не совсем понятно с покупкой тажа... 44% от минималки.. НО если я хочу купить стаж за 2000 год например то мне платить от ТОЙ минималки или от нынешней?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:57

  Джон написав:Мне не совсем понятно с покупкой тажа... 44% от минималки.. НО если я хочу купить стаж за 2000 год например то мне платить от ТОЙ минималки или от нынешней?

Покупать когда планируете? -- например в 2к0 или ныне?
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Позорище...Пусть Зеленский живёт на 2000 гривен.
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