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Економічні втрати у разі
посилення карантину у грудні –...

Економічні втрати у разі посилення карантину у грудні –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 01:41

Економічні втрати у разі посилення карантину у грудні –...

Пропонуємо до обговорення:
Стрімке розповсюдження вірусу вимагає введення заходів, що обмежуватимуть захворюваність. Якщо зараз ввести карантин зразка весни 2020, то протягом одного місяця ми зазнаємо 0,3 в.п. ВВП економічних втрат.

Дивися повний текст Економічні втрати у разі посилення карантину у грудні – 0,3 в.п. ВВП.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 01:41

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straponesa
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