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Економічні втрати у разі посилення карантину у грудні –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лис, 2020 01:41
Пропонуємо до обговорення:
Стрімке розповсюдження вірусу вимагає введення заходів, що обмежуватимуть захворюваність. Якщо зараз ввести карантин зразка весни 2020, то протягом одного місяця ми зазнаємо 0,3 в.п. ВВП економічних втрат.
Дивися повний текст Економічні втрати у разі посилення карантину у грудні – 0,3 в.п. ВВП
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Додано: Пон 30 лис, 2020 01:41
Таки через неделю локдаун?
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