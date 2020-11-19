План по будівництву шкіл в рамках президентської програми "Велике будівництво" буде перевиконано за підсумками 2020 року.
Дивися повний текст \"Велике будівництво\": Мінрегіон пообіцяв перевиконати план з будівництва шкіл.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 08:20
"Велике будівництво": Мінрегіон пообіцяв перевиконати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Велике будівництво\": Мінрегіон пообіцяв перевиконати план з будівництва шкіл.
Додано: Пон 30 лис, 2020 08:20
Строительство или ремонт школ, что то автор путается, и желательно раз 12 "готовы" то укажите по населенным пунктам где построили новые школы.... Очень хочу почитать
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