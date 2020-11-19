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"Велике будівництво": Мінрегіон
пообіцяв перевиконати...

"Велике будівництво": Мінрегіон пообіцяв перевиконати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 08:20

"Велике будівництво": Мінрегіон пообіцяв перевиконати...

Пропонуємо до обговорення:
План по будівництву шкіл в рамках президентської програми "Велике будівництво" буде перевиконано за підсумками 2020 року.

Дивися повний текст \"Велике будівництво\": Мінрегіон пообіцяв перевиконати план з будівництва шкіл.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 08:20

Строительство или ремонт школ, что то автор путается, и желательно раз 12 "готовы" то укажите по населенным пунктам где построили новые школы.... Очень хочу почитать
svetoch-10
 
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