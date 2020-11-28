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Середні зарплати українців
зросли до максимуму від...

Середні зарплати українців зросли до максимуму від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:13

Середні зарплати українців зросли до максимуму від...

Пропонуємо до обговорення:
Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств України у жовтні 2020 склала 12 174 гривень.

Дивися повний текст Середні зарплати українців зросли до максимуму від початку року.
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