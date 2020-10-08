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На Банковій мітингують
інвестори «Аркади»

На Банковій мітингують інвестори «Аркади»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:42

На Банковій мітингують інвестори «Аркади»

Пропонуємо до обговорення:
Під Офісом Президента вкотре мітингують інвестори банку "Аркада" з вимогою добудувати їхні квартири.

Дивися повний текст На Банковій мітингують інвестори «Аркади».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:42

Кмда тут при чем?
yanchuk_vadim
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:12

Re: На Банковій мітингують інвестори «Аркади»

А "инвесторы" приехали на крутых иномарочках. :D Денег на доплату нет.
BIGor
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