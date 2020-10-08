Під Офісом Президента вкотре мітингують інвестори банку "Аркада" з вимогою добудувати їхні квартири.
Дивися повний текст На Банковій мітингують інвестори «Аркади».
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:42
На Банковій мітингують інвестори «Аркади»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Банковій мітингують інвестори «Аркади».
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:12
Re: На Банковій мітингують інвестори «Аркади»
А "инвесторы" приехали на крутых иномарочках. Денег на доплату нет.
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