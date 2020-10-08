Під Офісом Президента вкотре мітингують інвестори банку "Аркада" з вимогою добудувати їхні квартири.
Дивися повний текст На Банковій мітингують інвестори «Аркади».
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:42
На Банковій мітингують інвестори «Аркади»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Банковій мітингують інвестори «Аркади».
Додано: Пон 30 лис, 2020 12:12
Re: На Банковій мітингують інвестори «Аркади»
А "инвесторы" приехали на крутых иномарочках. Денег на доплату нет.
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:41
На то оно и инвестиция, что можно прогореть, а можно сверхпрыбль получить.
Когда поднимают денег на переуступке, никто декларировать доход не бежит, а здесь достройте им. И без доплаты, ещё же наварить нужно на перепродаже.
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:01
Инвестиция на минимуме и давайте "без доплат", хотелка хорошая, но очень как-то нагло со стороны инвесторов.
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:14
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:34
Где вы увидели КРУТЫЕ иномарочки?
Старый Форд? Или бюджетный КИА? Может Шеви круз не первой свежести? Или Икс-трейл в 31 кузове (снят с производства 6 лет назад)? Все эти машины-старые бюджетные авто.
А "инвесторов" надо посылать вдаль. На то они и "инвестиции" чтоб рисковать. Хочешь гарантированно-покупай готовую квартиру с документами.
Додано: Пон 30 лис, 2020 15:00
Никогда такого небыло и вот опять)))
Люди, запомните, на любую будущую проблему у этой власти будет один ответ : МММОЛЧАНИЕ !
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