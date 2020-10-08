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На Банковій мітингують інвестори «Аркади»
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Додано: Пон 30 лис, 2020 17:21
DONALD написав: BIGor написав:
А "инвесторы" приехали на крутых иномарочках.
Денег на доплату нет.
Где вы увидели КРУТЫЕ иномарочки?
Старый Форд? Или бюджетный КИА? Может Шеви круз не первой свежести? Или Икс-трейл в 31 кузове (снят с производства 6 лет назад)? Все эти машины-старые бюджетные авто.
А "инвесторов" надо посылать вдаль. На то они и "инвестиции" чтоб рисковать. Хочешь гарантированно-покупай готовую квартиру с документами.
Ничего себе бюджетники ценой в гостинку. Вы так понимаю олигарх, если Икс-трейл - бюджетное авто.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:26
BIGor написав: DONALD написав: BIGor написав:
А "инвесторы" приехали на крутых иномарочках.
Денег на доплату нет.
Где вы увидели КРУТЫЕ иномарочки?
Старый Форд? Или бюджетный КИА? Может Шеви круз не первой свежести? Или Икс-трейл в 31 кузове (снят с производства 6 лет назад)? Все эти машины-старые бюджетные авто.
А "инвесторов" надо посылать вдаль. На то они и "инвестиции" чтоб рисковать. Хочешь гарантированно-покупай готовую квартиру с документами.
Ничего себе бюджетники ценой в гостинку. Вы так понимаю олигарх, если Икс-трейл - бюджетное авто.
Вы правы-видимо, по мнению вазоводов, олигарх.Был у меня X-trail в 2009-2014. С дрянным салоном из кожи молодого чебурашки, с ненадёжным вариатором и скрипучей торпедой. Не знал, что это автомобиль олигархов. Не продавал бы
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:36
BIGor написав:
А "инвесторы" приехали на крутых иномарочках.
Денег на доплату нет.
там более 10 тыс инвесторов. 10 машин, что вы видите, ни о чем не говорят. Хотя есть и инвесторы с 10 квартирами. А есть нищие, соскребшие 20К зелени на однушки.
Да и с какой стати кто-то должен доплачивать если, Кличко и ко тупо рейдернули компанию.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 30 лис, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 21:39
espanol написав:
Це була стрьомна інвестиція, сам трохи не вліз. На то він і ризик.
якщо аркада (і укрбуд) стрьомні, то в Україні немає не стрьомних інвестицій.
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Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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