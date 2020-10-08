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На Банковій мітингують
інвестори «Аркади»

На Банковій мітингують інвестори «Аркади»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:21

  DONALD написав:
  BIGor написав:А "инвесторы" приехали на крутых иномарочках. :D Денег на доплату нет.

Где вы увидели КРУТЫЕ иномарочки? :D :D :D
Старый Форд? Или бюджетный КИА? Может Шеви круз не первой свежести? Или Икс-трейл в 31 кузове (снят с производства 6 лет назад)? Все эти машины-старые бюджетные авто.
А "инвесторов" надо посылать вдаль. На то они и "инвестиции" чтоб рисковать. Хочешь гарантированно-покупай готовую квартиру с документами.

Ничего себе бюджетники ценой в гостинку. Вы так понимаю олигарх, если Икс-трейл - бюджетное авто.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:26

  BIGor написав:
  DONALD написав:
  BIGor написав:А "инвесторы" приехали на крутых иномарочках. :D Денег на доплату нет.

Где вы увидели КРУТЫЕ иномарочки? :D :D :D
Старый Форд? Или бюджетный КИА? Может Шеви круз не первой свежести? Или Икс-трейл в 31 кузове (снят с производства 6 лет назад)? Все эти машины-старые бюджетные авто.
А "инвесторов" надо посылать вдаль. На то они и "инвестиции" чтоб рисковать. Хочешь гарантированно-покупай готовую квартиру с документами.

Ничего себе бюджетники ценой в гостинку. Вы так понимаю олигарх, если Икс-трейл - бюджетное авто.

Вы правы-видимо, по мнению вазоводов, олигарх.Был у меня X-trail в 2009-2014. С дрянным салоном из кожи молодого чебурашки, с ненадёжным вариатором и скрипучей торпедой. Не знал, что это автомобиль олигархов. Не продавал бы :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:34

  DONALD написав:Вы правы-видимо, по мнению вазоводов, олигарх.Был у меня X-trail в 2009-2014. С дрянным салоном из кожи молодого чебурашки, с ненадёжным вариатором и скрипучей торпедой. Не знал, что это автомобиль олигархов. Не продавал бы :mrgreen:

Вы наверное никогда не были в Европе - такой автомобиль даже для европейцев роскошь. Но куда им - вазоводам :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:36

  BIGor написав:А "инвесторы" приехали на крутых иномарочках. :D Денег на доплату нет.

там более 10 тыс инвесторов. 10 машин, что вы видите, ни о чем не говорят. Хотя есть и инвесторы с 10 квартирами. А есть нищие, соскребшие 20К зелени на однушки.
Да и с какой стати кто-то должен доплачивать если, Кличко и ко тупо рейдернули компанию.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 30 лис, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:39

  espanol написав:Це була стрьомна інвестиція, сам трохи не вліз. На то він і ризик.

якщо аркада (і укрбуд) стрьомні, то в Україні немає не стрьомних інвестицій.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:38

Re: На Банковій мітингують інвестори «Аркади»

  Ромасик написав:с какой стати кто-то должен доплачивать

Согласен, жители Киева не должны со своего кармана финансировать неудачные инвестиции отдельных особей.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:45

  Ромасик написав:
  BIGor написав:А "инвесторы" приехали на крутых иномарочках. :D Денег на доплату нет.

там более 10 тыс инвесторов. 10 машин, что вы видите, ни о чем не говорят. Хотя есть и инвесторы с 10 квартирами. А есть нищие, соскребшие 20К зелени на однушки.
Да и с какой стати кто-то должен доплачивать если, Кличко и ко тупо рейдернули компанию.

Вы с укр-будом (или еще какой компанией) не перепутали часом?..

  Ромасик написав:
  espanol написав:Це була стрьомна інвестиція, сам трохи не вліз. На то він і ризик.

якщо аркада (і укрбуд) стрьомні, то в Україні немає не стрьомних інвестицій.

У Аркады все признаки пирамиды были видны году так в 17м-18м. В 18м на всех тематических ветках писали "для себя/для жизни -- ни ногой".
УкрБуд -- стремный как и любой связанный с "друзями" бизнес -- при смене друзей все может сильно поменяться (что и произошло).
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