На Банковій мітингують інвестори «Аркади»

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BIGor написав:А "инвесторы" приехали на крутых иномарочках. Денег на доплату нет.
Где вы увидели КРУТЫЕ иномарочки? Старый Форд? Или бюджетный КИА? Может Шеви круз не первой свежести? Или Икс-трейл в 31 кузове (снят с производства 6 лет назад)? Все эти машины-старые бюджетные авто. А "инвесторов" надо посылать вдаль. На то они и "инвестиции" чтоб рисковать. Хочешь гарантированно-покупай готовую квартиру с документами.
Ничего себе бюджетники ценой в гостинку. Вы так понимаю олигарх, если Икс-трейл - бюджетное авто.
BIGor написав:А "инвесторы" приехали на крутых иномарочках. Денег на доплату нет.
Где вы увидели КРУТЫЕ иномарочки? Старый Форд? Или бюджетный КИА? Может Шеви круз не первой свежести? Или Икс-трейл в 31 кузове (снят с производства 6 лет назад)? Все эти машины-старые бюджетные авто. А "инвесторов" надо посылать вдаль. На то они и "инвестиции" чтоб рисковать. Хочешь гарантированно-покупай готовую квартиру с документами.
Ничего себе бюджетники ценой в гостинку. Вы так понимаю олигарх, если Икс-трейл - бюджетное авто.
Вы правы-видимо, по мнению вазоводов, олигарх.Был у меня X-trail в 2009-2014. С дрянным салоном из кожи молодого чебурашки, с ненадёжным вариатором и скрипучей торпедой. Не знал, что это автомобиль олигархов. Не продавал бы
DONALD написав:Вы правы-видимо, по мнению вазоводов, олигарх.Был у меня X-trail в 2009-2014. С дрянным салоном из кожи молодого чебурашки, с ненадёжным вариатором и скрипучей торпедой. Не знал, что это автомобиль олигархов. Не продавал бы
Вы наверное никогда не были в Европе - такой автомобиль даже для европейцев роскошь. Но куда им - вазоводам
BIGor написав:А "инвесторы" приехали на крутых иномарочках. Денег на доплату нет.
там более 10 тыс инвесторов. 10 машин, что вы видите, ни о чем не говорят. Хотя есть и инвесторы с 10 квартирами. А есть нищие, соскребшие 20К зелени на однушки. Да и с какой стати кто-то должен доплачивать если, Кличко и ко тупо рейдернули компанию.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 30 лис, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:А "инвесторы" приехали на крутых иномарочках. Денег на доплату нет.
там более 10 тыс инвесторов. 10 машин, что вы видите, ни о чем не говорят. Хотя есть и инвесторы с 10 квартирами. А есть нищие, соскребшие 20К зелени на однушки. Да и с какой стати кто-то должен доплачивать если, Кличко и ко тупо рейдернули компанию.
Вы с укр-будом (или еще какой компанией) не перепутали часом?..
Ромасик написав:
espanol написав:Це була стрьомна інвестиція, сам трохи не вліз. На то він і ризик.
якщо аркада (і укрбуд) стрьомні, то в Україні немає не стрьомних інвестицій.
У Аркады все признаки пирамиды были видны году так в 17м-18м. В 18м на всех тематических ветках писали "для себя/для жизни -- ни ногой". УкрБуд -- стремный как и любой связанный с "друзями" бизнес -- при смене друзей все может сильно поменяться (что и произошло).
Ромасик написав:Да и с какой стати кто-то должен доплачивать если, Кличко и ко тупо рейдернули компанию.
Рейдерство - это захват. Кто там захватил управление над Аркадой? Кличко? Кто им, Аркаде, первопроходцу строительных пирамид, доктор, что сами себя перехитрили с Патриотикой на озерах и остались без ликвидности? Думать надо было головой. Назвались "инвесторами" - будьте готовы принять риски инвестиции, они и убытками порой оборачиваются