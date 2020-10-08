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На Банковій мітингують
інвестори «Аркади»

На Банковій мітингують інвестори «Аркади»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:04

Faceless, сейчас посмотрим, кто будет застраивать 176 га "озер" ;)
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Ромасик
 
Повідомлень: 1255
З нами з: 30.03.15
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