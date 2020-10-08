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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:04
Faceless, сейчас посмотрим, кто будет застраивать 176 га "озер"
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:55
Re: На Банковій мітингують інвестори «Аркади»
Лучше бы их вообще не застраивали, конечно, но вообще с ними Аркада сама села в лужу, так что если вы думали, что это аргумент типа "Аркаду завалили, чтобы отобрать этот участок" - нет, он им не принадлежал, сроки аренды прошли и кто им доктор, сами виноваты
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