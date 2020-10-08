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На Банковій мітингують інвестори «Аркади»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:04
Faceless
, сейчас посмотрим, кто будет застраивать 176 га "озер"
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Ромасик
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:55
Ромасик написав:Faceless
, сейчас посмотрим, кто будет застраивать 176 га "озер"
Лучше бы их вообще не застраивали, конечно, но вообще с ними Аркада сама села в лужу, так что если вы думали, что это аргумент типа "Аркаду завалили, чтобы отобрать этот участок" - нет, он им не принадлежал, сроки аренды прошли и кто им доктор, сами виноваты
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Faceless
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Додано: Чет 03 гру, 2020 02:03
Честно говоря, вообще странная практика укоренилась называть людей, покупающих квартиры- "инвесторами". И они несут какие-то риски почему-то, будто на бирже торгуют акциями)) Если человек оплатил телевизор в интернет -магазине и срок поставки 5-6 дней, к примеру. Он его купил, он покупатель, у него нет никаких рисков. Он заплатил и продавец должен поставить ему товар. Его ж не называют "инвестором в телевизор". Так и здесь. Есть компания, она строит дома. Человек купил квартиру у нее и она должна "поставить" ее через 2 года. Условно, берет деньги у покупателя покупает кирпич, на нанимает рабочих и строит. А если она не кирпич купила, а чем-то левым на деньги покупателя занималась- то почему это проблемы покупателя стали?! Ведь если вам телевизор не поставили- деньги возвращают и ещё извиняются за потраченное время, накладка вышла, модели этой нет на складе поставщика и т.д. А тут что? Кирпич в магазине закончился, рабочие ушли в отпуск? Куда деньги инвесторов могли деться?
Жаль людей, кто встрял в Укрбуд и Аркаду. Сам Укрбуд в свое время рассматривал. Бог миловал.
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SMOKE
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Додано: Чет 03 гру, 2020 04:14
SMOKE написав:
Честно говоря, вообще странная практика укоренилась называть людей, покупающих квартиры- "инвесторами". И они несут какие-то риски почему-то, будто на бирже торгуют акциями)) Если человек оплатил телевизор в интернет -магазине и срок поставки 5-6 дней, к примеру. Он его купил, он покупатель, у него нет никаких рисков. Он заплатил и продавец должен поставить ему товар. Его ж не называют "инвестором в телевизор". Так и здесь. Есть компания, она строит дома. Человек купил квартиру у нее и она должна "поставить" ее через 2 года. Условно, берет деньги у покупателя покупает кирпич, на нанимает рабочих и строит. А если она не кирпич купила, а чем-то левым на деньги покупателя занималась- то почему это проблемы покупателя стали?! Ведь если вам телевизор не поставили- деньги возвращают и ещё извиняются за потраченное время, накладка вышла, модели этой нет на складе поставщика и т.д. А тут что? Кирпич в магазине закончился, рабочие ушли в отпуск? Куда деньги инвесторов могли деться?
Жаль людей, кто встрял в Укрбуд и Аркаду. Сам Укрбуд в свое время рассматривал. Бог миловал.
Сами видели что покупали. Точнее покупали то , чего не видели, покупали не телевизор , а обещания.
А воздух котлована у нас не подпадает под Фонд гарантирования.
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andrein
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Додано: Чет 03 гру, 2020 10:42
SMOKE написав:
Честно говоря, вообще странная практика укоренилась называть людей, покупающих квартиры- "инвесторами". И они несут какие-то риски почему-то, будто на бирже торгуют акциями)) Если человек оплатил телевизор в интернет -магазине и срок поставки 5-6 дней, к примеру. Он его купил, он покупатель, у него нет никаких рисков. Он заплатил и продавец должен поставить ему товар. Его ж не называют "инвестором в телевизор". Так и здесь. Есть компания, она строит дома. Человек купил квартиру у нее и она должна "поставить" ее через 2 года
. Условно, берет деньги у покупателя покупает кирпич, на нанимает рабочих и строит. А если она не кирпич купила, а чем-то левым на деньги покупателя занималась- то почему это проблемы покупателя стали?! Ведь если вам телевизор не поставили- деньги возвращают и ещё извиняются за потраченное время, накладка вышла, модели этой нет на складе поставщика и т.д. А тут что? Кирпич в магазине закончился, рабочие ушли в отпуск? Куда деньги инвесторов могли деться?
Жаль людей, кто встрял в Укрбуд и Аркаду. Сам Укрбуд в свое время рассматривал. Бог миловал.
Вы тот договор хоть раз в глаза видели? -- там что угодно продается, но не квартира -- право на выкуп/инвест-метры и прочие производные. Именно квартиру только на вторичке (за исключением редкого неликвида от застройщика) купить можно.
И именно в этом отличие от продажи телевизора -- он в момент продажи уже существует (оставим случаи пересортицы на складе за рамками обсуждения).
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_hunter
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Додано: Чет 03 гру, 2020 13:48
_hunter написав: SMOKE написав:
Честно говоря, вообще странная практика укоренилась называть людей, покупающих квартиры- "инвесторами". И они несут какие-то риски почему-то, будто на бирже торгуют акциями)) Если человек оплатил телевизор в интернет -магазине и срок поставки 5-6 дней, к примеру. Он его купил, он покупатель, у него нет никаких рисков. Он заплатил и продавец должен поставить ему товар. Его ж не называют "инвестором в телевизор". Так и здесь. Есть компания, она строит дома. Человек купил квартиру у нее и она должна "поставить" ее через 2 года
. Условно, берет деньги у покупателя покупает кирпич, на нанимает рабочих и строит. А если она не кирпич купила, а чем-то левым на деньги покупателя занималась- то почему это проблемы покупателя стали?! Ведь если вам телевизор не поставили- деньги возвращают и ещё извиняются за потраченное время, накладка вышла, модели этой нет на складе поставщика и т.д. А тут что? Кирпич в магазине закончился, рабочие ушли в отпуск? Куда деньги инвесторов могли деться?
Жаль людей, кто встрял в Укрбуд и Аркаду. Сам Укрбуд в свое время рассматривал. Бог миловал.
Вы тот договор хоть раз в глаза видели? -- там что угодно продается, но не квартира -- право на выкуп/инвест-метры и прочие производные. Именно квартиру только на вторичке (за исключением редкого неликвида от застройщика) купить можно.
И именно в этом отличие от продажи телевизора -- он в момент продажи уже существует (оставим случаи пересортицы на складе за рамками обсуждения).
Согласен. Но суть дела не меняется. Мебель под заказ тоже не существует. Вы сделали оплату и ждёте. Вы ж не инвестор в мебель. Неясно откуда берутся риски. Вы дали деньги за квартиру- застройщик ее строит и пускает ваши деньги на материалы и рабочих. То же, что при покупке мебели.
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SMOKE
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