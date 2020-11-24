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Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну", -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:53
Пропонуємо до обговорення:
Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну" в Україні. Він дозволить не вводити ті ж жорсткі обмеження, що й навесні, по всій країні.
Дивися повний текст Уряд розглядає варіант \"інтелектуального локдауну\", - Арахамія
.
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