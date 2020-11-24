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Уряд розглядає варіант
"інтелектуального локдауну", -...

Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну", -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:53

Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну", -...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну" в Україні. Він дозволить не вводити ті ж жорсткі обмеження, що й навесні, по всій країні.

Дивися повний текст Уряд розглядає варіант \"інтелектуального локдауну\", - Арахамія.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:03

А что вор может предложить, кроме как украсть пару дней жизни у людей?! :) Если ничего больше не знаешь и не умеешь, то вопросы решаются старыми методами. Трудно ведь признать дружно, что уже не соответствуют новой реальности :)
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:37

"интеллектуальный локдаун" ?
По-моему он уже давно произошел во всей фракции "слуга народа". :))
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:42

Re: Уряд розглядає варіант

Интеллектуальный локдаун случился 21 апреля 2019 года
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:28

Порохоботы,вы перепутали сайт.Это экономика,а не политика.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:35

  sena_2008atp написав:Порохоботы,вы перепутали сайт.Это экономика,а не политика.

В стране есть экономика?
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:54

sena_2008atp

При чем здесь политика?
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:15

учитывая прошлый опыт введения ограничений, "интеллектуальный докдаун" это когда мэры на местах будут действовать в силу своего интеллекта
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