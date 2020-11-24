Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну" в Україні. Він дозволить не вводити ті ж жорсткі обмеження, що й навесні, по всій країні.
Дивися повний текст Уряд розглядає варіант \"інтелектуального локдауну\", - Арахамія.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:53
Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну", -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд розглядає варіант \"інтелектуального локдауну\", - Арахамія.
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:03
А что вор может предложить, кроме как украсть пару дней жизни у людей?! :) Если ничего больше не знаешь и не умеешь, то вопросы решаются старыми методами. Трудно ведь признать дружно, что уже не соответствуют новой реальности :)
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:37
"интеллектуальный локдаун" ?
По-моему он уже давно произошел во всей фракции "слуга народа". :))
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:42
Re: Уряд розглядає варіант
Интеллектуальный локдаун случился 21 апреля 2019 года
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:35
В стране есть экономика?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 15:15
учитывая прошлый опыт введения ограничений, "интеллектуальный докдаун" это когда мэры на местах будут действовать в силу своего интеллекта
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