Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну" в Україні. Він дозволить не вводити ті ж жорсткі обмеження, що й навесні, по всій країні.
Дивися повний текст Уряд розглядає варіант \"інтелектуального локдауну\", - Арахамія.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:53
Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну", -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд розглядає варіант \"інтелектуального локдауну\", - Арахамія.
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:03
А что вор может предложить, кроме как украсть пару дней жизни у людей?! :) Если ничего больше не знаешь и не умеешь, то вопросы решаются старыми методами. Трудно ведь признать дружно, что уже не соответствуют новой реальности :)
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:37
"интеллектуальный локдаун" ?
По-моему он уже давно произошел во всей фракции "слуга народа". :))
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:42
Re: Уряд розглядає варіант
Интеллектуальный локдаун случился 21 апреля 2019 года
Додано: Пон 30 лис, 2020 15:15
учитывая прошлый опыт введения ограничений, "интеллектуальный докдаун" это когда мэры на местах будут действовать в силу своего интеллекта
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:21
Остановят общественный транспорт на новый год – увеличится количество пьяных за рулём, возвращающихся из гостей.
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:42
Re: Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну", -...
Может тогда у дураков, жлобящихся взять такси, массово будут права забирать
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:47
Самая большая беда, что эти ..... руководители ... надеются на чудо, которое вдруг произойдет когда всё будут сидеть по домам: экономика сама собой заработает, заводы построяться, дороги проложаться, деньги начнут расти в банкоматах и т.д. и т.п.
Видно, что очень они прикипели к этим денежным местам и уходить так не хочется, а придется....
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:18
Re: Уряд розглядає варіант
Додано: Вів 01 гру, 2020 00:04
Решение мэров это вообще гадание на кофейной гуще. Живу в Запорожье и как только заболеваемость короной 3 дня подряд превысила 1000 в сутки мэр решил что школы должны работа в живую. Итог - ребенок идет в школу, заболевает, дальше заболевает жена и я, дальше родители жены. Я не знаю сколько людей мы еще заразили. Оцените решение мэра В. Буряка?
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