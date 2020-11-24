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Уряд розглядає варіант
"інтелектуального локдауну", -...

Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну", -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:53

Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну", -...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну" в Україні. Він дозволить не вводити ті ж жорсткі обмеження, що й навесні, по всій країні.

Дивися повний текст Уряд розглядає варіант \"інтелектуального локдауну\", - Арахамія.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:03

А что вор может предложить, кроме как украсть пару дней жизни у людей?! :) Если ничего больше не знаешь и не умеешь, то вопросы решаются старыми методами. Трудно ведь признать дружно, что уже не соответствуют новой реальности :)
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:37

"интеллектуальный локдаун" ?
По-моему он уже давно произошел во всей фракции "слуга народа". :))
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:42

Re: Уряд розглядає варіант

Интеллектуальный локдаун случился 21 апреля 2019 года
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:15

учитывая прошлый опыт введения ограничений, "интеллектуальный докдаун" это когда мэры на местах будут действовать в силу своего интеллекта
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:21

Остановят общественный транспорт на новый год – увеличится количество пьяных за рулём, возвращающихся из гостей.
avk
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:42

Re: Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну", -...

avk написав:Остановят общественный транспорт на новый год – увеличится количество пьяных за рулём, возвращающихся из гостей.
Может тогда у дураков, жлобящихся взять такси, массово будут права забирать
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:47

Самая большая беда, что эти ..... руководители ... надеются на чудо, которое вдруг произойдет когда всё будут сидеть по домам: экономика сама собой заработает, заводы построяться, дороги проложаться, деньги начнут расти в банкоматах и т.д. и т.п.
Видно, что очень они прикипели к этим денежным местам и уходить так не хочется, а придется....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:18

Re: Уряд розглядає варіант

  Faceless написав:Может тогда у дураков, жлобящихся взять такси, массово будут права забирать
Проблема не в "правах дураков" а те кому они могут покалечить жизнь.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:04

Решение мэров это вообще гадание на кофейной гуще. Живу в Запорожье и как только заболеваемость короной 3 дня подряд превысила 1000 в сутки мэр решил что школы должны работа в живую. Итог - ребенок идет в школу, заболевает, дальше заболевает жена и я, дальше родители жены. Я не знаю сколько людей мы еще заразили. Оцените решение мэра В. Буряка?
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