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Уряд розглядає варіант
"інтелектуального локдауну", -...

Уряд розглядає варіант "інтелектуального локдауну", -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:13

  Faceless написав:
avk написав:Остановят общественный транспорт на новый год – увеличится количество пьяных за рулём, возвращающихся из гостей.
Может тогда у дураков, жлобящихся взять такси, массово будут права забирать


а таксі - що, не транспорт? чому автобуси в бан, а таксі ні? чи з точки зору "вірусу" 4-5 чоловік в тісній коробці з "відчуттям ліктя" краще ніж значно вільніший автобус?
wild.tomcat
 
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