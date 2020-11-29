Вересень традиційно є високим сезоном на ринку оренди квартир, але не в цьому році.
Дивися повний текст Скільки коштує оренда житла в Києві (інфографіка).
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Додано: Пон 30 лис, 2020 11:55
Скільки коштує оренда житла в Києві (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки коштує оренда житла в Києві (інфографіка).
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:55
Шаблевский Александр
очень убедительна схема анализа жилой арендной недвижимости по средней цене за квадратный метр с порталов недвижимости региона. Шаблевский Александр
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