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В Україні розроблять
механізми реновації житла

В Україні розроблять механізми реновації житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:24

В Україні розроблять механізми реновації житла

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Дивися повний текст В Україні розроблять механізми реновації житла.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:25

Украина не Россия, говорили они. А делают все под копирку как в России
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