Про це розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА.
Дивися повний текст В Україні розроблять механізми реновації житла.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 13:24
В Україні розроблять механізми реновації житла
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Дивися повний текст В Україні розроблять механізми реновації житла.
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:25
Украина не Россия, говорили они. А делают все под копирку как в России
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