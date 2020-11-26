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Вчений підрахував
вартість планети Земля

Вчений підрахував вартість планети Земля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:13

Вчений підрахував вартість планети Земля

Пропонуємо до обговорення:
Астрофізик Грег Лафлін з Каліфорнійського університету в Санта-Круз створив власну формулу, за якою оцінив вартість планети Земля. За його підрахунками, вона коштує п'ять квадрильйонів доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:13

Так, для порівняння ціна Марса становить усього 16 тисяч доларів США.


Где можно купить Марс за 16 тыс? Хочу купить, когда американцы туда прилетят - выставлю им счет за право пребывания, топтания его и т.д. :lol: :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:15

Китайцы скоро на луне терминал поставят,там и оплатить сможете. :)
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