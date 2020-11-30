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Вчений підрахував вартість планети Земля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лис, 2020 16:13
Пропонуємо до обговорення:
Астрофізик Грег Лафлін з Каліфорнійського університету в Санта-Круз створив власну формулу, за якою оцінив вартість планети Земля. За його підрахунками, вона коштує п'ять квадрильйонів доларів.
Дивися повний текст Вчений підрахував вартість планети Земля
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R2
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:15
Китайцы скоро на луне терминал поставят,там и оплатить сможете. :)
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Додано: Чет 03 гру, 2020 22:32
Куплю Венеру.
А вообще что за идиот это учёный?
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:56
Почему же? Попытка выразить ценность через стоимость. Так большинству современников будет понятней чем тысячи других слов)
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Додано: Вів 08 гру, 2020 11:21
Заиграло новыми красками выражение "налог на землю"
Всё просто.
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big539
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:54
Затратный - не во всех, но в целом ряде случаев - самый тупой из оценочных подходов. Астрофизик этого просто не знал.
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Dikoy
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Додано: Чет 10 гру, 2020 10:42
Все дело в критериях оценки. "Способность поддерживать жизнь" - совсем туманный критерий, особенно когда мы не знаем никакой другой жизни, кроме углеродно-белковой. Гораздо более понятный экономический критерий - это стоимость всех полезных ископаемых, входящих в состав планеты (включая воду в разных ее формах). Тогда какой-нибудь астероид из иридия или платины вполне может оказаться дороже всей Земли.
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maks_bogdanov_83
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:07
maks_bogdanov_83 Правильно рассуждаете. Добавлю только, что ценность (для любого организма) на самом деле - это действительно то, без чего он не может жить. Камни и прочие драгоценности (к примеру) на самом деле резко упадут в цене, если на Земле будут отсутствовать кислород, вода, тот же углерод и прочие элементы, необходимые для поддержания нашей углеродно-белковой жизни. В общем, система ценностей на Земле несколько извращенная - как будто тут не углеродно-белковая жизнь, а металлическая (Золото, платина и пр.). Планета Шелезяка одним словом...
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imaster
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