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Вчений підрахував
вартість планети Земля

Вчений підрахував вартість планети Земля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:13

Вчений підрахував вартість планети Земля

Пропонуємо до обговорення:
Астрофізик Грег Лафлін з Каліфорнійського університету в Санта-Круз створив власну формулу, за якою оцінив вартість планети Земля. За його підрахунками, вона коштує п'ять квадрильйонів доларів.

Дивися повний текст Вчений підрахував вартість планети Земля.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:13

Так, для порівняння ціна Марса становить усього 16 тисяч доларів США.


Где можно купить Марс за 16 тыс? Хочу купить, когда американцы туда прилетят - выставлю им счет за право пребывания, топтания его и т.д. :lol: :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:15

Китайцы скоро на луне терминал поставят,там и оплатить сможете. :)
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:32

Куплю Венеру.
А вообще что за идиот это учёный?
kemeron1990
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:56

Почему же? Попытка выразить ценность через стоимость. Так большинству современников будет понятней чем тысячи других слов)
sintenelcase
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:21

Re: Вчений підрахував вартість планети Земля

Заиграло новыми красками выражение "налог на землю"
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:54

Затратный - не во всех, но в целом ряде случаев - самый тупой из оценочных подходов. Астрофизик этого просто не знал.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 10:42

Все дело в критериях оценки. "Способность поддерживать жизнь" - совсем туманный критерий, особенно когда мы не знаем никакой другой жизни, кроме углеродно-белковой. Гораздо более понятный экономический критерий - это стоимость всех полезных ископаемых, входящих в состав планеты (включая воду в разных ее формах). Тогда какой-нибудь астероид из иридия или платины вполне может оказаться дороже всей Земли.
maks_bogdanov_83
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:07

maks_bogdanov_83 Правильно рассуждаете. Добавлю только, что ценность (для любого организма) на самом деле - это действительно то, без чего он не может жить. Камни и прочие драгоценности (к примеру) на самом деле резко упадут в цене, если на Земле будут отсутствовать кислород, вода, тот же углерод и прочие элементы, необходимые для поддержания нашей углеродно-белковой жизни. В общем, система ценностей на Земле несколько извращенная - как будто тут не углеродно-белковая жизнь, а металлическая (Золото, платина и пр.). Планета Шелезяка одним словом...
imaster
 
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