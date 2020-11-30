|
|
|
Вчений підрахував вартість планети Земля
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:24
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Астрофізик Грег Лафлін з Каліфорнійського університету в Санта-Круз створив власну формулу, за якою оцінив вартість планети Земля. За його підрахунками, вона коштує п'ять квадрильйонів доларів.
Дивися повний текст Вчений підрахував вартість планети Земля
.
зачем лечить шизофрению если она не болит?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 1880
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 408 раз.
- Подякували: 544 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:19
Очень нужное в народном хозяйстве исследование.
думаю надо увеличить бюджет и выплатить премию.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1021
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|