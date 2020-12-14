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Вчений підрахував
вартість планети Земля

Вчений підрахував вартість планети Земля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:24

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Астрофізик Грег Лафлін з Каліфорнійського університету в Санта-Круз створив власну формулу, за якою оцінив вартість планети Земля. За його підрахунками, вона коштує п'ять квадрильйонів доларів.

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зачем лечить шизофрению если она не болит? :mrgreen:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:19

Re: Вчений підрахував вартість планети Земля

Очень нужное в народном хозяйстве исследование.
думаю надо увеличить бюджет и выплатить премию.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:22

По моему очень разумный подход. Значит, все технологии на Земле, которые способны освоить Венеру стоят 1 цент. В общем, надо работать.
verand2005
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