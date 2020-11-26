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Microsoft розробила систему для
вимірювання «успішності»...

Microsoft розробила систему для вимірювання «успішності»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:30

Microsoft розробила систему для вимірювання «успішності»...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft розробила технологію моніторингу ефективності зустрічей працівників за допомогою аналізу їх поведінки на зустрічах, щоб підвищити організаційну продуктивність фірми.

Дивися повний текст Microsoft розробила систему для вимірювання «успішності» робочих зустрічей.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:31

Надо много п..ть и сидеть в заинтересованной позе.
Dear_Sir
 
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