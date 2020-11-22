Допомогу з безробіття отримують 20,2 тисячі осіб у столиці.
Дивися повний текст Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:09
Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян.
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:09
не дохр...на по 9000 платить беработным?? как то не логично на фоне 3000 пенсий и мин зп в 5000 грн.
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