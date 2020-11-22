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Допомогу з безробіття
отримують 20 тисяч киян

Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:09

Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян

Пропонуємо до обговорення:
Допомогу з безробіття отримують 20,2 тисячі осіб у столиці.

Дивися повний текст Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:09

не дохр...на по 9000 платить беработным?? как то не логично на фоне 3000 пенсий и мин зп в 5000 грн.
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