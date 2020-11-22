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Допомогу з безробіття
отримують 20 тисяч киян

Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:09

Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян

Пропонуємо до обговорення:
Допомогу з безробіття отримують 20,2 тисячі осіб у столиці.

Дивися повний текст Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:09

не дохр...на по 9000 платить беработным?? как то не логично на фоне 3000 пенсий и мин зп в 5000 грн.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:14

Re: Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян

l4567 написав:не дохр...на по 9000 платить беработным?? как то не логично на фоне 3000 пенсий и мин зп в 5000 грн.
Пособие по безработице напрямую зависит от официальной зарплаты, которую получали до потери работы, и с которой соответственно платились налоги и сборы, на страхование от той самой потери работы - потому нет, не дохрена, получают то, за что платили с заработанного
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:00

Вы меня не полностью поняли. Фонт по безраб финансируется с зп т.е. у нас отнимают часть зп что бы потом нашими деньгами делать добро) причем высокооплачиваемые теряют однозначно больше. можно для них и 20000 установить макс помощь но смисл??
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:09

Re: Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян

l4567 написав:Вы меня не полностью поняли. Фонт по безраб финансируется с зп т.е. у нас отнимают часть зп что бы потом нашими деньгами делать добро) причем высокооплачиваемые теряют однозначно больше. можно для них и 20000 установить макс помощь но смисл??


Там есть лимтт, и емнип он и есть около 9000 грн, то есть хоть 100 тыс вбелую зарабатывай, в случае потери работы на больше не рассчитывай. Но в любом случае, каждая гривна этого пособия ими заработана, и нткакого отношения к чьим-то низким зп и пенсиям не имеет
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