Допомогу з безробіття отримують 20,2 тисячі осіб у столиці.
Дивися повний текст Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:09
Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян.
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:09
не дохр...на по 9000 платить беработным?? как то не логично на фоне 3000 пенсий и мин зп в 5000 грн.
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:14
Re: Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян
Пособие по безработице напрямую зависит от официальной зарплаты, которую получали до потери работы, и с которой соответственно платились налоги и сборы, на страхование от той самой потери работы - потому нет, не дохрена, получают то, за что платили с заработанного
Додано: Пон 30 лис, 2020 23:00
Вы меня не полностью поняли. Фонт по безраб финансируется с зп т.е. у нас отнимают часть зп что бы потом нашими деньгами делать добро) причем высокооплачиваемые теряют однозначно больше. можно для них и 20000 установить макс помощь но смисл??
Додано: Пон 30 лис, 2020 23:09
Re: Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян
Там есть лимтт, и емнип он и есть около 9000 грн, то есть хоть 100 тыс вбелую зарабатывай, в случае потери работы на больше не рассчитывай. Но в любом случае, каждая гривна этого пособия ими заработана, и нткакого отношения к чьим-то низким зп и пенсиям не имеет
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|