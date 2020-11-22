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Допомогу з безробіття
отримують 20 тисяч киян

Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:09

Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян

Пропонуємо до обговорення:
Допомогу з безробіття отримують 20,2 тисячі осіб у столиці.

Дивися повний текст Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:09

не дохр...на по 9000 платить беработным?? как то не логично на фоне 3000 пенсий и мин зп в 5000 грн.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:14

Re: Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян

l4567 написав:не дохр...на по 9000 платить беработным?? как то не логично на фоне 3000 пенсий и мин зп в 5000 грн.
Пособие по безработице напрямую зависит от официальной зарплаты, которую получали до потери работы, и с которой соответственно платились налоги и сборы, на страхование от той самой потери работы - потому нет, не дохрена, получают то, за что платили с заработанного
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:00

Вы меня не полностью поняли. Фонт по безраб финансируется с зп т.е. у нас отнимают часть зп что бы потом нашими деньгами делать добро) причем высокооплачиваемые теряют однозначно больше. можно для них и 20000 установить макс помощь но смисл??
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:09

Re: Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян

l4567 написав:Вы меня не полностью поняли. Фонт по безраб финансируется с зп т.е. у нас отнимают часть зп что бы потом нашими деньгами делать добро) причем высокооплачиваемые теряют однозначно больше. можно для них и 20000 установить макс помощь но смисл??


Там есть лимит, и емнип он и есть около 9000 грн, то есть хоть 100 тыс вбелую зарабатывай, в случае потери работы на больше рассчитывать не придётся. Но в любом случае, каждая гривна этого пособия ими заработана, и никакого отношения к чьим-то низким зп и пенсиям не имеет
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:42

Нет! прямое отношение к низким пенсиям потому что можно больше направлять не в страхование а на пенсии или вообше оставлять нам зп мы лучше знаем как использовать зп без бюрократов а во вторых вы сами написали что с зп 100 тыс финансируются больше бездельники - это справедливо?
l4567
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:55

  l4567 написав:Нет! прямое отношение к низким пенсиям потому что можно больше направлять не в страхование а на пенсии или вообше оставлять нам зп мы лучше знаем как использовать зп без бюрократов а во вторых вы сами написали что с зп 100 тыс финансируются больше бездельники - это справедливо?

В смысле бездельники? Еще раз, если непонятно - отчисления в фонд страхования от безработицы идут из ЕСВ, из которого, в том числе, идет и наполнение пенсионного фонда.
Все официально оформленные работники имеют равное право на страховку по случаю потери работы - пропорционально своим отчислениям. Тот, кто официально зарабатывал 60-70 тысяч, и соответственно платил максимальный ЕСВ, и так содержат по сути четырех-пятерых пенсионеров со средней пенсией, а пособие по безработице все равно получат в разы меньше, чем зарабатывали - какие к ним вообще могут быть претензии? На каком основании вы вообще кого-то называете бездельниками?
Про "направлять больше на пенсии" - обратитесь лучше к тем, кто работает без оформления, или сезонно на минималку, а остальное получает в конверте, и при этом не гнушается периодически становится на учет в центр занятости и получать пособие, пусть маленькое, но им не заработанное, а потом будуть ныть, что им пенсию минималку платят, хотя и ее не заработали; в пенсионный фонд от них вообще слезы поступают. Содержат пенсионеров те, кто работает полностью вбелую и зарабатывает больше среднего, они же содержат сезонных "содержанок", регулярно сидящих на пособиях. И кто тут бездельник тогда?
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:59

Даже не бездельники а мафия: Девушка, которая на «Бентли» у легендарного казино Монте-Карло протаранила сразу четыре дорогих авто, оказалась дочерью главы Государственной службы занятости Владимира Галицкого
Хорошее корыто за наш счет.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:02

  l4567 написав:Даже не бездельники а мафия: Девушка, которая на «Бентли» у легендарного казино Монте-Карло протаранила сразу четыре дорогих авто, оказалась дочерью главы Государственной службы занятости Владимира Галицкого
Хорошее корыто за наш счет.

Не стоит оправдывать свою зависть к тем, кто зарабатывает достаточно, чтобы рассчитывать на несчастные 9000 грн выплаты по безработице, статейками из желтой прессы о чиновниках и их семьях.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:02

  Faceless написав:Там есть лимит, и емнип он и есть около 9000 грн, то есть хоть 100 тыс вбелую зарабатывай, в случае потери работы на больше рассчитывать не придётся.


недавно в новостях было, ктото из госчиновников уволился получил чтото около 700 тысяч грн и возобновился на работе.
Востаннє редагувалось Амвросий в Вів 01 гру, 2020 00:03, всього редагувалось 2 разів.
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