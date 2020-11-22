Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян

Додано: Пон 30 лис, 2020 23:55

l4567 написав: Нет! прямое отношение к низким пенсиям потому что можно больше направлять не в страхование а на пенсии или вообше оставлять нам зп мы лучше знаем как использовать зп без бюрократов а во вторых вы сами написали что с зп 100 тыс финансируются больше бездельники - это справедливо? Нет! прямое отношение к низким пенсиям потому что можно больше направлять не в страхование а на пенсии или вообше оставлять нам зп мы лучше знаем как использовать зп без бюрократов а во вторых вы сами написали что с зп 100 тыс финансируются больше бездельники - это справедливо?

В смысле бездельники? Еще раз, если непонятно - отчисления в фонд страхования от безработицы идут из ЕСВ, из которого, в том числе, идет и наполнение пенсионного фонда.Все официально оформленные работники имеют равное право на страховку по случаю потери работы - пропорционально своим отчислениям. Тот, кто официально зарабатывал 60-70 тысяч, и соответственно платил максимальный ЕСВ, и так содержат по сути четырех-пятерых пенсионеров со средней пенсией, а пособие по безработице все равно получат в разы меньше, чем зарабатывали - какие к ним вообще могут быть претензии? На каком основании вы вообще кого-то называете бездельниками?Про "направлять больше на пенсии" - обратитесь лучше к тем, кто работает без оформления, или сезонно на минималку, а остальное получает в конверте, и при этом не гнушается периодически становится на учет в центр занятости и получать пособие, пусть маленькое, но им не заработанное, а потом будуть ныть, что им пенсию минималку платят, хотя и ее не заработали; в пенсионный фонд от них вообще слезы поступают. Содержат пенсионеров те, кто работает полностью вбелую и зарабатывает больше среднего, они же содержат сезонных "содержанок", регулярно сидящих на пособиях. И кто тут бездельник тогда?